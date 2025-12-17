Водитель «Газели» погиб в аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Смертельное столкновение на трассе М-4 «Дон» вечером 16 декабря унесло жизнь водителя «Газели». Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика Scania не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью», за рулём которой находился 54-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель автомобиля “Газель” скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Добавим, что в связи с аварией движение на М-4 «Дон» в северном направлении было затруднено. Водителям предлагали выбирать альтернативные пути объезда.