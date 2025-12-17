В Иркутске полиция разыскивает женщину, которая могла передать деньги мошенникам

— По данным полиции, 1 декабря примерно с 17:00 до 18:00 неизвестная встретилась в парке на улице Розы Люксембург с мужчиной, находившимся под влиянием мошенников. Она забрала у него деньги, после чего направилась в торговый центр «Европарк» к банкомату, где пыталась внести средства на электронные счета. Все это время она разговаривала по телефону, — говорится в сообщении ведомства.