В Иркутске полиция разыскивает женщину, которая могла передать деньги мошенникам

Ее розыск необходим для ее же безопасности и для предотвращения новых преступлений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая, по версии следствия, может быть причастна к передаче денег телефонным аферистам. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— По данным полиции, 1 декабря примерно с 17:00 до 18:00 неизвестная встретилась в парке на улице Розы Люксембург с мужчиной, находившимся под влиянием мошенников. Она забрала у него деньги, после чего направилась в торговый центр «Европарк» к банкомату, где пыталась внести средства на электронные счета. Все это время она разговаривала по телефону, — говорится в сообщении ведомства.

Полиция рассматривает версию, что женщина действовала по указанию преступников. Ее розыск необходим для ее же безопасности и для предотвращения новых преступлений.

Приметы — возраст около 48−55 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, светлые глаза, крупный нос. На ней был длинный зеленый пуховик, коричневые сапоги, черная шапка, черная сумка.