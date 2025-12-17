ЛЭП повреждена в Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ

«В результате падения обломков БПЛА повреждён частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередач одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано», — написал он в своём телегерам-канале.
Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских дрона над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбили над территорией Краснодарского края. 22 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, десять — над Воронежской областью. По восемь дронов уничтожили над территорией Саратовской области, акваториями Азовского и Чёрного морей. Четыре беспилотника перехватили над Волгоградской областью, три — над Брянской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.