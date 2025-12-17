Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛЭП повреждена в Воронежской области в результате атаки БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область повреждены частный гараж и линия электропередачи. Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«В результате падения обломков БПЛА повреждён частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередач одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано», — написал он в своём телегерам-канале.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 украинских дрона над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбили над территорией Краснодарского края. 22 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, десять — над Воронежской областью. По восемь дронов уничтожили над территорией Саратовской области, акваториями Азовского и Чёрного морей. Четыре беспилотника перехватили над Волгоградской областью, три — над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше