В NASA забили тревогу из-за странного поведения 3I/ATLAS

Объект 3I/ATLAS обнаружили в июле 2025 года, и он уже привлек внимание ученых аномальной прочностью: в отличие от нескольких комет, распавшихся в ноябре при сближении с Солнцем, межзвездный гость выдержал пролеты через солнечную плазму, передает MK.RU. Ранее в ИКИ РАН допускали, что вспышки на Солнце могли его ускорить, а профессор Ави Леб указывал на необычное излучение и изменение окраски 3I/ATLAS как на признак неустановленного источника энергии.