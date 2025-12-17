В NASA забили тревогу из-за странного поведения 3I/ATLAS

3I/ATLAS начал ускоряться вместо того, чтобы, наоборот, замедлиться.
NASA зафиксировало аномальное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS после его прохождения перигелия в Солнечной системе. Об этом сообщают астрономы в соцсетях.
«NASA внимательно наблюдает за странным посетителем из другой звездной системы — межзвездным объектом 3I/ATLAS — потому что он ведет себя не так, как ожидали ученые. После облета вокруг Солнца объект не замедлился, как должен был. Напротив, он ускорился», — отмечают специалисты. Об этом сообщает астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.
По данным ведомства, объект, прилетевший из-за пределов нашей планетной системы, сейчас летит со скоростью около 244 тысяч километров в час, что заметно выше расчетов, основанных только на действии гравитации. Траектория 3I/ATLAS также немного отклонилась от ранее рассчитанного курса, но угрозы для Земли это не представляет.
В NASA объяснили, что, по предварительным оценкам, странное поведение 3I/ATLAS связано с негравитационными эффектами. Стандартные баллистические модели их не учитывают.
Объект 3I/ATLAS обнаружили в июле 2025 года, и он уже привлек внимание ученых аномальной прочностью: в отличие от нескольких комет, распавшихся в ноябре при сближении с Солнцем, межзвездный гость выдержал пролеты через солнечную плазму, передает MK.RU. Ранее в ИКИ РАН допускали, что вспышки на Солнце могли его ускорить, а профессор Ави Леб указывал на необычное излучение и изменение окраски 3I/ATLAS как на признак неустановленного источника энергии.
Ранее астрономы также предположили, что 3I/ATLAS может быть не кометой. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря, сообщает RT.