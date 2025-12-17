В Омске на опушке леса задержали наркокурьера-рецидивиста

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Омской области задержали 35-летнего мужчину неподалеку от Александровской усадьбы в Омске. Как установили оперативники, фигурант извлек сверток с наркотиками из тайника в лесу и направлялся к месту сбыта. Экспертиза подтвердила: в изъятом веществе содержалось 99 граммов N-метилэфедрона — синтетического психостимулятора, запрещенного в РФ.
По данным следствия, задержанный всего две недели работал курьером в незаконном интернет-магазине наркотиков. Накануне ему впервые поручили не просто доставить товар, но и самостоятельно расфасовать партию синтетики. Однако полицейские вовремя пресекли преступный план.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 30 — части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отметим, что ровно четыре года назад этот же отдел УНК уже задерживал фигуранта за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы он вышел лишь два месяца назад — и вновь занялся преступной деятельностью.
