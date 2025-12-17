Премьер Австралии Альбанезе назвал героями погибших при теракте в Сиднее россиян

Троих русскоязычных иммигрантов, погибших при теракте в Сиднее, назвали настоящими героями. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Он подчеркнул мужество Бориса и Софии Гурман, а также Реувена Моррисона, которые в критический момент попытались остановить нападавших, сознательно рискуя собственными жизнями.
«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман… Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины… Реув Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои», — передает слова Альбанезе телеканал Sky News Australia.
Теракт произошел 14 декабря на пляже Бондай в Сиднее. В результате нападения погибли 16 человек, включая одного из террористов, 40 человек получили ранения. Как сообщила израильская телерадиокомпания Kan, стрельба началась во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которой присутствовали представители местной еврейской общины.