Американский профессор-ядерщик Лурейру скончался после покушения

Лурейру занимался исследованиями солнечных вспышек и разработкой технологий термоядерного синтеза как источника чистой и практически неисчерпаемой энергии для борьбы с изменением климата. За вклад в науку и преподавание он получил ряд престижных наград, включая избрание членом Американского физического общества (2022), премию Рут и Джоэла Спира за выдающееся преподавание (2022) и премию Томаса Стикса за исследования в области физики плазмы (2015).