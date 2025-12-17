Американский профессор-ядерщик Лурейру скончался после покушения

Профессор ядерной физики Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Ф. Г. Лурейру погиб в результате вооружённого нападения в своём доме в Бруклайне. Об этом сообщила начальник местного полицейского департамента Дженнифер Пастер.
«47-летний Нуно Лурейру был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями и умер сегодня утром», — сказано в сообщении.
Правоохранительные органы намеренно ограничивают публикацию подробностей расследования, чтобы «обеспечить объективность следствия».
По данным телеканала CBS News, вечером 15 декабря соседи услышали три громких выстрела. Полиция оперативно прибыла на место, обнаружила раненого профессора и доставила его в больницу, однако спасти его не удалось.
Лурейру занимался исследованиями солнечных вспышек и разработкой технологий термоядерного синтеза как источника чистой и практически неисчерпаемой энергии для борьбы с изменением климата. За вклад в науку и преподавание он получил ряд престижных наград, включая избрание членом Американского физического общества (2022), премию Рут и Джоэла Спира за выдающееся преподавание (2022) и премию Томаса Стикса за исследования в области физики плазмы (2015).
