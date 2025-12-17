Губернатор Гусев: ЛЭП повреждена в результате атаки БПЛА на Воронежскую область

Атака украинских беспилотников на Воронежскую область привела к повреждениям инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного района Воронежской области были обнаружены и подавлены десять беспилотных летательных аппаратов», — написал он.
Губернатор уточнил, что падение обломков одного из дронов ВСУ повредило частный гараж. Кроме того, на линии электропередачи, принадлежащей инфраструктурному объекту, возникло возгорание. Пожар, к счастью, удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Прежде сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 17 декабря уничтожили 94 беспилотника ВСУ. Больше всего целей сбили над территорией Краснодарского края, где был уничтожен 31 дрон.