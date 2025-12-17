Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев: ЛЭП повреждена в результате атаки БПЛА на Воронежскую область

При атаке украинских БПЛА на Воронежскую область никто не пострадал, заверил губернатор Гусев.

Источник: Комсомольская правда

Атака украинских беспилотников на Воронежскую область привела к повреждениям инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории одного района Воронежской области были обнаружены и подавлены десять беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Губернатор уточнил, что падение обломков одного из дронов ВСУ повредило частный гараж. Кроме того, на линии электропередачи, принадлежащей инфраструктурному объекту, возникло возгорание. Пожар, к счастью, удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Прежде сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 17 декабря уничтожили 94 беспилотника ВСУ. Больше всего целей сбили над территорией Краснодарского края, где был уничтожен 31 дрон.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше