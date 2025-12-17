Пятилетняя девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге во время новогоднего праздника

Инцидент произошел накануне, 16 декабря, в детском саду № 43. Предварительно, ребенка случайно с территории детского сада выпустили другие родители.
Девочка самостоятельно дошла до своего дома и ждала, когда ей откроют двери. «После обнаружения в детском саду пропажи сотрудники образовательного учреждения связались с родителями, которые, в свою очередь, попросили старшую сестру девочки вернуться из школы и встретить 5-летнего ребенка у дома. Старшая сестра впустила девочку домой», — сообщили в прокуратуре.
Ведомство начало проверку. Подобный инцидент ранее произошел в Челябинске в августе. Там четверо детей сбежали из садика в ЖК «Ньютон». Заведующего из-за этого оштрафовали на 15 тыс. рублей, сообщила прокуратура. Установлено, что 5-летние воспитанники без сопровождения законных представителей свободно покинули территорию детского сада.
Довольно быстро дети были обнаружены в жилом комплексе «Ньютон», их вернули в учреждение. Кроме заведующего наказали и воспитателя — привлекли к дисциплинарной ответственности.