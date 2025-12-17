Пятилетняя девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге во время новогоднего праздника

Девочка самостоятельно дошла до своего дома и ждала, когда ей откроют двери. «После обнаружения в детском саду пропажи сотрудники образовательного учреждения связались с родителями, которые, в свою очередь, попросили старшую сестру девочки вернуться из школы и встретить 5-летнего ребенка у дома. Старшая сестра впустила девочку домой», — сообщили в прокуратуре.