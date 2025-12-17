Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии отдали дань уважения российским иммигрантам, пытавшимся предотвратить теракт

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе публично назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, погибших при попытке остановить террористов на пляже Бондай в Сиднее. Об этом он заявил в обращении, запись которого опубликовал телеканал Sky News Australia.

Российским иммигрантам, пытавшихся спасти людей во время теракта на пляже Сидней, воздали почести (архивное фото).

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе публично назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из СССР Реувена Моррисона, погибших при попытке остановить террористов на пляже Бондай в Сиднее. Об этом он заявил в обращении, запись которого опубликовал телеканал Sky News Australia.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман… Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины… Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои», — заявил Альбанезе. Он уточнил, что те сознательно пошли на риск, чтобы защитить окружающих, и стали одними из первых жертв нападения.

Ранее газета Guardian писала, что Борис и София Гурман первыми попытались обезоружить стрелков на пляже Бондай и погибли в результате атаки. Sky News сообщал, что выходец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон перед смертью отвлекал внимание одного из нападавших, бросая в него кирпичи, чтобы дать людям шанс укрыться.

Сам теракт произошел 14 декабря. На пляже в Сиднее двое мужчин открыли огонь по людям. Погибли 16 человек, включая одного из стрелков, еще около 40 человек пострадали. В Кремле осудили теракт, произошедший в Австралии.