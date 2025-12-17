Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямалец больше 10 лет скрывал от органов ВНЖ в Украине

В Надыме (ЯНАО) осудили мужчину, более 10 лет не сообщавшего в госорганы о наличии вида на жительства (ВНЖ) в Украине. Его признали виновным по статье 330.2 УК РФ за неисполнение обязанности об уведомлении о наличии ВНЖ иностранного государства, сообщили в соцсетях ямальской прокуратуры.

Житель Ямала получил штраф за сокрытие инстранного вида на жительство.

В Надыме (ЯНАО) осудили мужчину, более 10 лет не сообщавшего в госорганы о наличии вида на жительства (ВНЖ) в Украине. Его признали виновным по статье 330.2 УК РФ за неисполнение обязанности об уведомлении о наличии ВНЖ иностранного государства, сообщили в соцсетях ямальской прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2014 года мужчина получил вид на жительства иностранного государства (Украина). При этом до августа 2025 года не сообщил об этом в федеральный орган в сфере миграции», — указано в сообщении.

Виновного обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.