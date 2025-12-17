Ямалец больше 10 лет скрывал от органов ВНЖ в Украине

В Надыме (ЯНАО) осудили мужчину, более 10 лет не сообщавшего в госорганы о наличии вида на жительства (ВНЖ) в Украине. Его признали виновным по статье 330.2 УК РФ за неисполнение обязанности об уведомлении о наличии ВНЖ иностранного государства, сообщили в соцсетях ямальской прокуратуры.