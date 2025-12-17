Ричмонд
«Успели забить на согым»: казахстанец хотел рассчитаться с долгами и попал под статью

В Актюбинской области мужчину подозревают в совершении преступления, на которое он пошел, чтобы рассчитаться с долгами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В начале декабря текущего года с вольного выпаса на территории Мугалжарского района были похищены 13 голов лошадей. Глава крестьянского хозяйства оценил причиненный материальный ущерб в 9 млн тенге.

В ходе проведения ОПМ «Правопорядок» стражи порядка установили и доставили в отдел полиции жителя Темирского района, подозреваемого в совершении данного преступления.

«Как установлено в ходе следственных мероприятий, подозреваемый перегнал бесхозно пасущихся лошадей в загон, после чего часть животных раздал людям, у которых ранее пропал скот, находившийся у него на выпасе по договору. Часть лошадей была изъята сотрудниками полиции, однако некоторых животных сельчане успели забить на согым», — рассказали в ДП Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам скотокрадства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.