В Башкирии определили, сколько родители будут платить за детский сад

Согласно новым правилам, самые высокие суммы за день пребывания ребенка установлены для Уфы и Нефтекамска. Там максимальная планка достигнет 192 рублей. Немного ниже тарифы в Уфимском и Белорецком районах, где день в детсаду обойдется не более чем в 189 рублей. На третьем месте по величине оплаты находится Стерлитамак с верхним пределом в 185 рублей в сутки.