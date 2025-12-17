Ричмонд
В Башкирии определили, сколько родители будут платить за детский сад

В Башкирии утвердили предельный размер оплаты за детсады.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Башкирии определило, сколько будут платить родители за посещение детьми муниципальных садов. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Согласно новым правилам, самые высокие суммы за день пребывания ребенка установлены для Уфы и Нефтекамска. Там максимальная планка достигнет 192 рублей. Немного ниже тарифы в Уфимском и Белорецком районах, где день в детсаду обойдется не более чем в 189 рублей. На третьем месте по величине оплаты находится Стерлитамак с верхним пределом в 185 рублей в сутки.

При этом в некоторых муниципалитетах расценки оказались значительно ниже. Например, в Абзелиловском районе максимальная дневная плата составит 144 рубля, а в Агидели — всего 142 рубля.

