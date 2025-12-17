В Башкирии определили, сколько родители будут платить за детский сад

Правительство Башкирии определило, сколько будут платить родители за посещение детьми муниципальных садов. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Согласно новым правилам, самые высокие суммы за день пребывания ребенка установлены для Уфы и Нефтекамска. Там максимальная планка достигнет 192 рублей. Немного ниже тарифы в Уфимском и Белорецком районах, где день в детсаду обойдется не более чем в 189 рублей. На третьем месте по величине оплаты находится Стерлитамак с верхним пределом в 185 рублей в сутки.
При этом в некоторых муниципалитетах расценки оказались значительно ниже. Например, в Абзелиловском районе максимальная дневная плата составит 144 рубля, а в Агидели — всего 142 рубля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.