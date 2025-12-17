Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кусок лепнины рухнул на припаркованный Mercedes в центре Петербурга

В результате ЧП в Северной столице пострадала иномарка.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 декабря от дома 5/2 на набережной реки Фонтанки в Петербурге откололся кусок лепнины. Он рухнул прямо на припаркованный рядом Mercedes. Об этом сообщил 78.ru.

— В результате происшествия у иномарки разбито заднее стекло. Осколки, а также каменная крошка разбросаны на тротуаре, — уточнил телеканал.

Среди людей пострадавших не оказалось, чудом в тот момент там никто не проходил мимо. Почему кусок лепнины мог отвалиться, пока неизвестно. Но, судя по всему, утро у владельца дорогостоящей машины окажется совсем недобрым.