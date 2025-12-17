Кусок лепнины рухнул на припаркованный Mercedes в центре Петербурга

В ночь на 17 декабря от дома 5/2 на набережной реки Фонтанки в Петербурге откололся кусок лепнины. Он рухнул прямо на припаркованный рядом Mercedes. Об этом сообщил 78.ru.
— В результате происшествия у иномарки разбито заднее стекло. Осколки, а также каменная крошка разбросаны на тротуаре, — уточнил телеканал.
Среди людей пострадавших не оказалось, чудом в тот момент там никто не проходил мимо. Почему кусок лепнины мог отвалиться, пока неизвестно. Но, судя по всему, утро у владельца дорогостоящей машины окажется совсем недобрым.