Профессор-ядерщик из престижного университета в США убит в результате покушения

«Пострадавший, 47-летний Нуно Ф. Г. Лурейру, был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями и скончался сегодня утром», — указано в заявлении.
Соседи сообщили, что в понедельник вечером слышали три громких хлопка, после чего на вызов прибыли полицейские и обнаружили профессора с несколькими ранениями. Лурейру изучал процессы на Солнце и способы получения чистой энергии через термоядерный синтез, стремясь разработать безопасные источники энергии для борьбы с изменением климата. Он получил несколько научных наград, включая избрание членом Американского общества физиков, премию Рут и Джоэла Спира за преподавание и премию Томаса Стикса за исследования плазмы.
