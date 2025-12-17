Профессор-ядерщик из престижного университета в США убит в результате покушения

Ранее в подмосковных Котельниках мужчина убил соседку и её сына-первоклассника из-за того, что ребёнок шумно себя вёл и бегал по квартире. 32-летний жилец около года жаловался на шум из соседней квартиры. В итоге мужчина сорвался и жестоко избил соседку с сыном. Они скончались. Погибшему мальчику через неделю должно было исполниться семь лет.