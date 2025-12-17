Ричмонд
Самолет Air Astana подал сигнал бедствия: раскрыты подробности

В авиакомпании Air Astana сегодня, 17 декабря 2025 года, дали комментарий касательно возврата самолета с воздуха, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе заявили, что:

"17 декабря самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 851 по маршруту Алматы — Астана, вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа в связи с появлением нехарактерного запаха системы кондиционирования на борту.

В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о возврате в Алматы. Посадка была выполнена в штатном режиме в 07:40 по местному времени.

Пассажирам рейса были предоставлены горячие и прохладительные напитки, а также снеки. Вылет в Астану будет выполнен на другом воздушном судне в 10:15.

По данному инциденту проводится установленная процедура технической проверки".