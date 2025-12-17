ФСБ проводит обыски и задержания в челябинском миндоре

Менеджеров связывают с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта области Алексеем Нечаевым. Он также обвиняется в растрате госбюджета на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходят его предшественник на посту Дмитрий Микулик, бизнесмены Александр Зырянов и Константин Зарипов, целый ряд сотрудников министерства.