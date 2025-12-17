Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ проводит обыски и задержания в челябинском миндоре

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону продолжают зачистку областного миндора. По данным URA.RU, по делу о растрате задержаны бывшие и действующие сотрудники: Эмиль Фаткулин, Дмитрий Чупахин и Яна Богданова.

Сотрудники ФСБ вновь пришли в челябинский миндор.

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону продолжают зачистку областного миндора. По данным URA.RU, по делу о растрате задержаны бывшие и действующие сотрудники: Эмиль Фаткулин, Дмитрий Чупахин и Яна Богданова.

«УФСБ проводятся обысковые мероприятия по местам проживания и работы заместителя начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Эмиля Фаткулина, бывших заместителя начальника управления — начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности управления миндора Дмитрия Чупахина, главного специалиста службы планирования закупок управления дорожного хозяйства миндора Яны Богдановой. Мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного Следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщил источник.

Менеджеров задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Менеджеров связывают с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта области Алексеем Нечаевым. Он также обвиняется в растрате госбюджета на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходят его предшественник на посту Дмитрий Микулик, бизнесмены Александр Зырянов и Константин Зарипов, целый ряд сотрудников министерства.