ФСБ проводит обыски и задержания в челябинском миндоре

Сотрудники ФСБ вновь пришли в челябинский миндор.
В Челябинске сотрудники УФСБ по региону продолжают зачистку областного миндора. По данным URA.RU, по делу о растрате задержаны бывшие и действующие сотрудники: Эмиль Фаткулин, Дмитрий Чупахин и Яна Богданова.
«УФСБ проводятся обысковые мероприятия по местам проживания и работы заместителя начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Эмиля Фаткулина, бывших заместителя начальника управления — начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности управления миндора Дмитрия Чупахина, главного специалиста службы планирования закупок управления дорожного хозяйства миндора Яны Богдановой. Мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного Следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщил источник.
Менеджеров задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Менеджеров связывают с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта области Алексеем Нечаевым. Он также обвиняется в растрате госбюджета на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходят его предшественник на посту Дмитрий Микулик, бизнесмены Александр Зырянов и Константин Зарипов, целый ряд сотрудников министерства.