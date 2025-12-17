В Уфе бетонщик упал в лифтовую шахту с высоты 21 этажа

Трагедия произошла 20 апреля на территории строящегося многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе Уфы.
В тот день бригада занималась армированием плиты перекрытия на 21-м этаже. Поддон с заготовками арматуры крановщик установил на балки, находящиеся вдоль лифтовой шахты. Бетонщик, который подавал оттуда заготовки, упал в лифтовую шахту (с высоты более 57 метров в подвал) вместе с арматурой. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
«В ходе расследования выяснилось, что установка перекрытий лифтовых шахт была выполнена с нарушениями. Кроме того, не обеспечено безопасное складирование материалов и оборудования на рабочих местах», — сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.
Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к смертельному несчастному случаю привели несовершенство технологического процесса (касаемо размещения арматурных изделий), также неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в подготовке работников по охране труда (бетонщику не было проведено обучение по охране труда).
Материалы расследования переданы в следственные органы.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе 33-летний строитель упал с высоты.