В Уфе бетонщик упал в лифтовую шахту с высоты 21 этажа

В тот день бригада занималась армированием плиты перекрытия на 21-м этаже. Поддон с заготовками арматуры крановщик установил на балки, находящиеся вдоль лифтовой шахты. Бетонщик, который подавал оттуда заготовки, упал в лифтовую шахту (с высоты более 57 метров в подвал) вместе с арматурой. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.