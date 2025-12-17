Ричмонд
В Уфе бетонщик упал в лифтовую шахту с высоты 21 этажа

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 50-летний работник ООО СК «Спецстрой».

Источник: Башинформ

Трагедия произошла 20 апреля на территории строящегося многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе Уфы.

В тот день бригада занималась армированием плиты перекрытия на 21-м этаже. Поддон с заготовками арматуры крановщик установил на балки, находящиеся вдоль лифтовой шахты. Бетонщик, который подавал оттуда заготовки, упал в лифтовую шахту (с высоты более 57 метров в подвал) вместе с арматурой. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

«В ходе расследования выяснилось, что установка перекрытий лифтовых шахт была выполнена с нарушениями. Кроме того, не обеспечено безопасное складирование материалов и оборудования на рабочих местах», — сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, к смертельному несчастному случаю привели несовершенство технологического процесса (касаемо размещения арматурных изделий), также неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в подготовке работников по охране труда (бетонщику не было проведено обучение по охране труда).

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе 33-летний строитель упал с высоты.