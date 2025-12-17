В центре Тюмени на дороге забил двухметровый гейзер. Видео

В центре Тюмени забил фонтан из-за повреждения пожарного гидранта.
В центре Тюмени случилось коммунальное ЧП — прямо из дороги на улице Мельничной забил мощный фонтан воды. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, высота струи достигает двух метров, уже затоплена обширная территория и проезжая часть.
«На улице Мельничной, рядом с клубом детского творчества им. А. М. Кижеватова бьет фонтан воды высотою в два метра. Затоплена территория учреждения и вся дорога», — сообщает корреспондент.
Как выяснило URA.RU, на момент публикации «Росводоканал Тюмень» оперативно локализовал утечку. Причиной аварии стало повреждение гидранта.
«Сегодня утром был поврежден пожарный гидрант, в результате чего произошел выход чистой воды на проезжую часть. В восстановительных мероприятиях задействовано две бригады. Убирают воду с проезжей части пять вакуумных машин. Доставлены все необходимые материалы и оборудование», — сообщила пресс-служба «Росводоканал Тюмень».
Ранее стало известно, что жители тюменской многоэтажки жалуются на постоянные аварии на теплосетях. С начала осени их 12 раз оставляли без тепла и воды.
