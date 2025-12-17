В центре Тюмени на дороге забил двухметровый гейзер. Видео

«Сегодня утром был поврежден пожарный гидрант, в результате чего произошел выход чистой воды на проезжую часть. В восстановительных мероприятиях задействовано две бригады. Убирают воду с проезжей части пять вакуумных машин. Доставлены все необходимые материалы и оборудование», — сообщила пресс-служба «Росводоканал Тюмень».