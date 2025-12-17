Ричмонд
В челябинских УК украли деньги жильцов на ремонт домов

В Челябинске под суд отдали директора и начальника отдела трех управляющих компаний. Их обвиняют в мошенничестве на 17,6 млн рублей, рассказали в прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 66-летняя жительница Челябинска и 49-летняя жительница Сосновского района присвоили деньги, предназначенные для ремонта кровель и подъездов многоквартирных домов.

«В период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года директор и начальник планово-экономического отдела управляющих компаний ООО “Парк-Сервис”, ООО “УК “Домоуправ-Челябинск” и ООО “УК “Домоуправ-Сервис” совершили хищение денежных средств путем составления заведомо подложных документов о выполнении индивидуальными предпринимателями работ по ремонту кровли и подъездов домов, находящихся в обслуживании”, — уточнили в прокуратуре.

Женщины заключили с индивидуальными предпринимателями 21 договор. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 6,6 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.