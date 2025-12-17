В челябинских УК украли деньги жильцов на ремонт домов

«В период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года директор и начальник планово-экономического отдела управляющих компаний ООО “Парк-Сервис”, ООО “УК “Домоуправ-Челябинск” и ООО “УК “Домоуправ-Сервис” совершили хищение денежных средств путем составления заведомо подложных документов о выполнении индивидуальными предпринимателями работ по ремонту кровли и подъездов домов, находящихся в обслуживании”, — уточнили в прокуратуре.