Московский зумер выпил свою кровь со странной целью и оказался в реанимации

В Москве 17-летний подросток оказался в реанимации после того, как попытался повысить уровень гемоглобина, выпив собственную кровь. Как сообщает SHOT, молодой человек повторил опасный «лайфхак», увиденный в TikTok.

Источник: Life.ru

По данным источника, подросток самостоятельно сделал себе забор крови и выпил её. Спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось: поднялась высокая температура, началась рвота с примесью крови. Мать вызвала скорую помощь, после чего юношу экстренно госпитализировали с диагнозом «острое отравление».

Врачи смогли стабилизировать состояние пациента. В разговоре с медиками он признался, что рассчитывал таким способом «поднять железо в организме». Специалисты отметили опасность подобных экспериментов и сообщили, что подростку выдали направление на консультацию к психиатру после выписки из стационара.

