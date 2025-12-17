Московский зумер выпил свою кровь со странной целью и оказался в реанимации

По данным источника, подросток самостоятельно сделал себе забор крови и выпил её. Спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось: поднялась высокая температура, началась рвота с примесью крови. Мать вызвала скорую помощь, после чего юношу экстренно госпитализировали с диагнозом «острое отравление».
Врачи смогли стабилизировать состояние пациента. В разговоре с медиками он признался, что рассчитывал таким способом «поднять железо в организме». Специалисты отметили опасность подобных экспериментов и сообщили, что подростку выдали направление на консультацию к психиатру после выписки из стационара.
