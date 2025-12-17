В Магадане массово задерживают самолеты

В Магадане переносят и задерживают рейсы из-за непогоды, следует из онлайн-табло аэропорта.
В магаданском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий задержаны и частично перенаправлены рейсы по направлениям Москва, Хабаровск, Новосибирск, Чита и Иркутск. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на очевидцев. Также задержки фиксирует онлайн-табло.
«Некоторых пассажиров, вылетающих в Москву, пустили на регистрацию только спустя пять часов ожидания. Клиентам авиакомпаний раздали еду и воду», — передают сами очевидцы в беседе с журналистами. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Магадана, к 16:00 местного времени существенно сдвинулось расписание крупных федеральных направлений. Рейс S7 5220 в Новосибирск должен был вылететь в 10:20, расчетное время отправления перенесли на 17:40. Совместный рейс SU 6290/FV 6290 в Москву (Шереметьево) смещен с 14:35 на 19:15. Вылет в Хабаровск по рейсу SU 5613/HZ 5613 вместо 15:50 запланирован на 19:00.
На ряде региональных линий зафиксированы длительные переносы и отмены. Рейс СЛ 1095 в Сусуман с 09:00 17 декабря перенесен на 09:00 18 декабря, вылет СЛ 83 в Сеймчан сдвинут с 10:00 17 декабря на 12:30 18 декабря. Рейс IO 116 по направлениям Иркутск и Чита вместо 19:35 17 декабря запланирован на 10:05 18 декабря. В то же время несколько рейсов ИрАэро и СиЛА в Купол, Кепервеем, Кубаку и на один из рейсов в Баимскую в этот день отменены.