В Магадане массово задерживают самолеты

На ряде региональных линий зафиксированы длительные переносы и отмены. Рейс СЛ 1095 в Сусуман с 09:00 17 декабря перенесен на 09:00 18 декабря, вылет СЛ 83 в Сеймчан сдвинут с 10:00 17 декабря на 12:30 18 декабря. Рейс IO 116 по направлениям Иркутск и Чита вместо 19:35 17 декабря запланирован на 10:05 18 декабря. В то же время несколько рейсов ИрАэро и СиЛА в Купол, Кепервеем, Кубаку и на один из рейсов в Баимскую в этот день отменены.