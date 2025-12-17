В Челябинске водитель сбил юношу на светофоре

«Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 16 декабря года в 12:30 часов около дома 35\1 по улице Бажова. По предварительным данным, водитель мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем “Шкода Фабиа”, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — пояснили в пресс-службе ведомства.