В Челябинске водитель сбил юношу на светофоре

Молодой человек переходил дорогу на зеленый сигнал светофора (архивное фото).
В Челябинске 16 декабря водитель иномарки сбил 17-летнего юношу, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошла на улице Бажова, уточнили в пресс-службе Городской госавтоинспекции.
«Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 16 декабря года в 12:30 часов около дома 35\1 по улице Бажова. По предварительным данным, водитель мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем “Шкода Фабиа”, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии молодой человек 2008 года рождения получил травмы. Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.