В столице Ямала задержали предполагаемого убийцу двух женщин

Ямальские силовики поймали подозреваемого в двойном убийстве.
В Салехарде (ЯНАО) был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух женщин топором. В поимке были задействованы сотрудники полиции, СОБР и Росгвардия. Суд отправил предполагаемого убийцу в СИЗО. Об этом сообщили в окружном следкоме.
«По данным следствия, 13 декабря 2025 года в вечернее время в селе Азовы Шурышкарского района [ЯНАО, прим. URA.RU] обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с двумя знакомыми женщинами, нанес каждой множественные удары топором по различным частям тела», — сказано в сообщении следственного комитета ЯНАО.
Женщины погибли на месте преступления от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по п. «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более людей), проводятся следственные действия.