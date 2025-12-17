В столице Ямала задержали предполагаемого убийцу двух женщин

В Салехарде (ЯНАО) был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух женщин топором. В поимке были задействованы сотрудники полиции, СОБР и Росгвардия. Суд отправил предполагаемого убийцу в СИЗО. Об этом сообщили в окружном следкоме.