ФСБ вышла на новых фигурантов дела о растрате в Министерстве дорожного хозяйства

Задержанных связывают с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым. Он ранее стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Вместе с ним по этому же делу проходят его предшественник Дмитрий Микулик, предприниматели Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также ряд сотрудников министерства.