ФСБ вышла на новых фигурантов дела о растрате в Министерстве дорожного хозяйства

В Челябинске силовые структуры продолжают зачистку регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. В рамках уголовного дела о растрате под стражу взяты сразу несколько бывших и действующих сотрудников ведомства.
Следственные действия прошли по местам работы и проживания замначальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндора Эмиля Фаткулина, бывшего заместителя начальника управления — начальника отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрия Чупахина, а также главного специалиста службы планирования закупок Яны Богдановой. Все мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ, предусматривающей ответственность за присвоение или растрату в особо крупном размере.
По итогам обысков все трое были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, передает Ура.ру.
Задержанных связывают с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексеем Нечаевым. Он ранее стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на сумму свыше 2,9 млрд рублей. Вместе с ним по этому же делу проходят его предшественник Дмитрий Микулик, предприниматели Александр Зырянов и Константин Зарипов, а также ряд сотрудников министерства.
Расследование находится в производстве Следственного департамента МВД России. Проверка деятельности миндора продолжается, следствие не исключает появления новых фигурантов.
