ДТП обошлось тюменке в миллион рублей

Ответчица пыталась оспорить решение, но суд остался непреклонен.
Жительница Тюменской области, которая спровоцировала ДТП, заплатит пострадавшим больше миллиона рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Пострадавшие обратились в суд с иском о взыскании с виновной компенсации морального вреда, расходов на лечение, а также материального ущерба. Суд принял их сторону, но виновница ДТП пыталась это оспорить. В итоге решение осталось без изменений», — отмечается в сообщении.
ДТП произошло, когда виновница выехала на встречную полосу во время поездки в Казанском районе. В результате столкновения двух автомобилей было повреждено имущество, а пострадавший получил различные травмы. Решение суда вступило в законную силу, отметили в прокуратуре. Ранее сообщалось о массовом ДТП на дороге Тюмень — Омск.