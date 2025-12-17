Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области из-за дронов загорелась ЛЭП объекта инфраструктуры

В Воронежской области после падения обломков дронов загорелась линия электропередачи на одном из инфраструктурных объектов. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Воронежской области после падения обломков дронов загорелась линия электропередачи на одном из инфраструктурных объектов. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.

— В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано, — написал он в своем Telegram-канале.

15 декабря удар вражеских дронов вывел из строя водозабор и насосную станцию в Ростовской области. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.

Силы российской противовоздушной обороны за ночь на 17 декабря сбили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше