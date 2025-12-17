В Воронежской области из-за дронов загорелась ЛЭП объекта инфраструктуры

В Воронежской области после падения обломков дронов загорелась линия электропередачи на одном из инфраструктурных объектов. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил губернатор Александр Гусев.
— В результате падения обломков БПЛА поврежден частный гараж, а также произошло возгорание на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов. Оно было оперативно ликвидировано, — написал он в своем Telegram-канале.
15 декабря удар вражеских дронов вывел из строя водозабор и насосную станцию в Ростовской области. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь на 17 декабря сбили 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны.