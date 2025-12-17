FT: Германия готова потратить 650 млрд евро к 2030 году для войны с Россией

«Германия планирует потратить в общей сложности 650 миллиардов евро на оборону в период с 2025 по 2030 год», — пишет Financial Times. Такой рывок связан, в том числе, с тревогой по поводу возможного военного столкновения с Россией к концу десятилетия. По информации издания, 17 декабря немецкий парламент должен одобрить новые контракты на поставки вооружений и военной техники более чем на 50 млрд евро. Среди закупок — как базовое защитное снаряжение для солдат, так и самые современные образцы военной техники.