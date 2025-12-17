FT: Германия готова потратить 650 млрд евро к 2030 году для войны с Россией

Среди закупок самые современные образцы военной техники.
Бундестаг в ближайшее время должен утвердить масштабный пакет военных закупок, который завершит рекордный год по перевооружению Германии. На период 2025—2030 годов Берлин планирует направить на оборону в общей сложности около 650 млрд евро — вдвое больше, чем за предыдущие пять лет. Об этом пишет Financial Times.
«Германия планирует потратить в общей сложности 650 миллиардов евро на оборону в период с 2025 по 2030 год», — пишет Financial Times. Такой рывок связан, в том числе, с тревогой по поводу возможного военного столкновения с Россией к концу десятилетия. По информации издания, 17 декабря немецкий парламент должен одобрить новые контракты на поставки вооружений и военной техники более чем на 50 млрд евро. Среди закупок — как базовое защитное снаряжение для солдат, так и самые современные образцы военной техники.
Директор берлинского аналитического центра Edina, Кристиан Меллинг, заявил, что неформальный девиз немецких военных программ — «получить все, что можно, к 2029 году». Бундесвер планирует закупить до 12 000 вооруженных беспилотников на сумму около одного миллиарда евро. Поставки должны начаться уже в следующем году. Столь крупная партия дронов — лишь малая доля от общих немецких оборонных расходов.
Ранее сообщалось, что Германия намерена нарастить свое военное присутствие и объем поставляемых вооружений на территории Украины. Соответствующие меры предусмотрены в рамках «масштабного оборонного партнерства». Речь идет о десятипунктовом документе, подписанном в Берлине в ходе германо‑украинского экономического форума. Кроме того, соглашение содержит положение о применении вооружений совместного производства.