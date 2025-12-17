Ричмонд
В Башкирии многодетную мать-должницу по алиментам отправили в колонию

Она задолжала троим своим детям более 2 млн рублей.

Источник: Башинформ

Давлекановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, решениями суда на женщину возложили обязанность выплачивать алименты на содержание двух дочерей и сына. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава и привлечения к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, общая сумма задолженности составила более 2 млн рублей.

Подсудимая признала вину, ранее она уже была судима за аналогичные деяния. Ее дети проживают в приемных семьях.

Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее «Башинформ» сообщал, что другая мать-алиментщица из Башкирии скрылась в Екатеринбурге.