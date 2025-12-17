В Башкирии многодетную мать-должницу по алиментам отправили в колонию

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, решениями суда на женщину возложили обязанность выплачивать алименты на содержание двух дочерей и сына. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава и привлечения к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, общая сумма задолженности составила более 2 млн рублей.