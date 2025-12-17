Ричмонд
Автомобиль скорой помощи попал в жесткое ДТП с пассажирским автобусом в Минске

Жесткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автобуса случилось в Минске.

Автомобиль скорой помощи попал в жесткое ДТП с пассажирским автобусом в Минске. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Утром 17 декабря 48-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля скорой медицинской помощи Citroen, ехал по проспекту Дзержинского. Согласно предварительным данным, неподалеку от здания № 56, которое находится по улице Гурского, по причине несоблюдения безопасной дистанции машина скорой врезалась в двигавшийся попутно пассажирский автобус МАЗ.

В ГАИ отметили, что водитель и два фельдшера, находившееся в автомобиле скорой помощи, были доставлены в больницы для обследования.

Жесткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автобуса случилось в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«На момент столкновения транспортировка пациента не осуществлялась», — уточнили в ГАИ.

