Члену клана «Махонинских» изменили приговор за смертельное ДТП в Челябинске

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор члену клана «Махонинских» Никите Махонину за ДТП со смертельным исходом, сообщает 74.ru. Племяннику криминальных авторитетов заменили условный срок на колонию-поселение.
Дорожное происшествие произошло 9 мая 2025 года на пересечении улиц Чичерина и 40-летия Победы. Под колеса Audi, которым управлял Махонин, попала 55-летняя женщина. От полученных травм она скончалась.
Водитель мог получить до пяти лет лишения свободы, но родные погибшей не настаивали на строгом наказании. Виновник ДТП выплатил им по 1,5 миллиона рублей. С учётом этого, а также положительных характеристик Махонина Курчатовский суд назначил ему один год лишения свободы условно.
Однако прокуратура обжаловала это решение, и теперь Никита Махонин получил реальный срок.
Напомним, что в ноябре 2025 года объединение «Махонинские» признали экстремистским, а его лидера Александра Махонина заключили под домашний арест.