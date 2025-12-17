Члену клана «Махонинских» изменили приговор за смертельное ДТП в Челябинске

Водитель мог получить до пяти лет лишения свободы, но родные погибшей не настаивали на строгом наказании. Виновник ДТП выплатил им по 1,5 миллиона рублей. С учётом этого, а также положительных характеристик Махонина Курчатовский суд назначил ему один год лишения свободы условно.