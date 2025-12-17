Участник СВО получил земельный участок в Анапе после вмешательства прокуратуры

В городе-курорте Анапа участнику спецоперации предоставили в собственность земельный участок после того, как Анапская межрайонная прокуратура Краснодарского края выявила нарушения земельного законодательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку инициировали по обращению супруги военнослужащего. Было установлено, что муниципалитет неправомерно отказал женщине в предоставлении земельного участка. Причиной отказа послужило отсутствие сведений о проживании военнослужащего на территории региона.
Для устранения нарушения прокуратура обратилась в суд. В ходе судебного разбирательства был установлен факт проживания бойца в Краснодарском крае в момент заключения контракта.
«Благодаря надзорному ведомству в настоящее время военнослужащему предоставлен в собственность земельный участок в городе-курорте Анапа», — сообщили в прокуратуре Краснодарского края.