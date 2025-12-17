Участник СВО получил земельный участок в Анапе после вмешательства прокуратуры

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку инициировали по обращению супруги военнослужащего. Было установлено, что муниципалитет неправомерно отказал женщине в предоставлении земельного участка. Причиной отказа послужило отсутствие сведений о проживании военнослужащего на территории региона.