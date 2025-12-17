Директора сгоревшего Правобережного рынка отправили под домашний арест

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по уголовному делу директора сгоревшего Правобережного рынка на улице Дыбенко. Его обвиняют в том, что он не обеспечил безопасность на рынке, из-за чего погиб человек («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).