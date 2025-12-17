Директора сгоревшего Правобережного рынка отправили под домашний арест

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по уголовному делу директора сгоревшего Правобережного рынка на улице Дыбенко. Его обвиняют в том, что он не обеспечил безопасность на рынке, из-за чего погиб человек («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По версии следствия, директор Правобережного рынка предоставил арендаторам торговые ряды, но о пожарной безопасности не задумался. И в среду, 10 декабря 2025 года, на территории случилось возгорание.
Известно, что в тот роковой вечер при пожаре погибли женщина и получили травмы двое мужчин. На следующий день управляющего рынком задержали.
Дело рассматривал Невский районный суд. Следствие просило, чтобы директора отправили под стражу, но фигурант сидит под домашним арестом. Мера пресечения действует до 10 февраля 2026 года.