Легковушка с ребенком врезалась в КАМаз на трассе в Омской области

В ДТП пострадали трое, в том числе и 14-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 00:30 в дежурную часть ОМВД России по Шербакульскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

По предварительным данным, на 81-м километре автодороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка водитель автомобиля ВАЗ-2112, 1993 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика КамАЗ-5320 и допустил столкновение с его прицепом. За рулем грузовика находился мужчина 1980 года рождения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров — мальчик 2011 года рождения и мужчина 1986 года рождения — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Обстоятельства и точные причины ДТП устанавливаются в ходе проверки.

