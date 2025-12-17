Легковушка с ребенком врезалась в КАМаз на трассе в Омской области

По предварительным данным, на 81-м километре автодороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка водитель автомобиля ВАЗ-2112, 1993 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика КамАЗ-5320 и допустил столкновение с его прицепом. За рулем грузовика находился мужчина 1980 года рождения.