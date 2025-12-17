Житель Хабаровского края отдал мошенникам накопления, поверив в заморозку счетов

Дальше ситуация развивалась по классическому сценарию. На связь вышел второй злоумышленник, представившийся уже сотрудником банка. Он сообщил перепуганному парню, что на него якобы оформлена генеральная доверенность, а все его деньги сейчас будут заморожены. Чтобы «спасти» средства, молодому человеку предложили срочно перевести их на «безопасные» счета.