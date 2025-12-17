Житель Хабаровского края отдал мошенникам накопления, поверив в заморозку счетов

21-летний житель Амурского района стал жертвой хитроумной схемы дистанционных мошенников, лишившись более 200 тысяч рублей своих кровных сбережений. Всё началось с телефонного звонка от лже-сотрудника почты, который сообщил о заказном письме и попросил код из СМС для его получения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Дальше ситуация развивалась по классическому сценарию. На связь вышел второй злоумышленник, представившийся уже сотрудником банка. Он сообщил перепуганному парню, что на него якобы оформлена генеральная доверенность, а все его деньги сейчас будут заморожены. Чтобы «спасти» средства, молодому человеку предложили срочно перевести их на «безопасные» счета.
Поддавшись панике и искусному давлению, амурчанин выполнил все инструкции аферистов и перевел огромную сумму — более 200 тысяч рублей. Лишь после этого он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в дежурную часть ОМВД по Амурскому району.
Полиция уже завела уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». За такое преступление злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выйти на след телефонных аферистов и установить всех причастных к этому противоправному деянию.