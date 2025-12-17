Ричмонд
В Уфе бетонщик сорвался в шахту лифта с большой высоты

Инспекция выявила причины смертельного падения рабочего в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели на стройке. Погибшим оказался 50-летний сотрудник компании «Спецстрой». Напомним, трагедия случилась 20 апреля на стройплощадке, где возводили многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича.

Как выяснило ведомство, в день происшествия бригада монтировала арматуру для плиты перекрытия на 21 этаже. Кран установил поддон с металлическими заготовками на балки рядом с проемом лифтовой шахты. Когда бетонщик подал оттуда одну из заготовок, он не удержался и рухнул вниз вместе с арматурой. Падение с высоты более 57 метров до подвала оказалось смертельным и рабочий погиб на месте.

Как заявили в пресс-службе инспекции, расследование выявило несколько грубых нарушений. В частности, монтаж плит перекрытия шахт лифтов был выполнен с отступлением от норм. Также на стройке не создали безопасных условий для хранения материалов и инструментов на рабочих площадках.

Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина пояснила, что к трагедии привел целый комплекс причин. Это были ошибки в технологии размещения арматурных изделий, плохая организация самого рабочего процесса и серьезные пробелы в обучении сотрудников правилам безопасности. Конкретно погибшему бетонщику так и не провели обязательный инструктаж по охране труда.

Все материалы по итогам расследования теперь переданы в правоохранительные органы.

