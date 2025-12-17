В Уфе бетонщик сорвался в шахту лифта с большой высоты

Как выяснило ведомство, в день происшествия бригада монтировала арматуру для плиты перекрытия на 21 этаже. Кран установил поддон с металлическими заготовками на балки рядом с проемом лифтовой шахты. Когда бетонщик подал оттуда одну из заготовок, он не удержался и рухнул вниз вместе с арматурой. Падение с высоты более 57 метров до подвала оказалось смертельным и рабочий погиб на месте.