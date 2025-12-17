Ричмонд
В США физик-ядерщик из MIT был убит в результате нападения в своем доме

В штате Массачусетс после нападения в собственном доме погиб профессор ядерной науки и физики из Массачусетского технологического института Нуну Лурейру. Ему было 47 лет.

Источник: Reuters

О его смерти сообщила начальница полиции пригорода Бруклайн Дженнифер Пастер. «Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Нуну Лурейру расследование убийства продолжается», — говорится в сообщении на странице полиции пригорода в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Некролог также был опубликован на сайте Массачусетского института.

CBS News со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Лурейру получил множественные огнестрельные ранения. Его госпитализировали, однако 16 декабря он скончался в больнице.

Лурейру родился в Португалии в 1978 году. Он окончил Высший технический институт в Португалии со степенью бакалавра физики и защитил докторскую диссертацию в Имперском колледже Лондона в 2005 году.

Он вошел в преподавательский состав Массачусетского технологического института в 2016 году, а в 2024 году возглавил Центр плазменной науки и термоядерного синтеза.

За свою карьеру Лурейру также удостоен ряда научных наград, включая премию Национального научного фонда и премию Томаса Стикса за исследования в области физики плазмы.