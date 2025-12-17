Гросси: после повреждения саркофага работы на ЧАЭС могут вызвать рост радиации

«Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет. Это означает, что со временем ситуация может ухудшаться», — предупредил Гросси в интервью РИА Новости. Любые работы в текущих условиях могут быть сопряжены с повышенными рисками. По словам главы Агентства, разрушение части защитного укрытия после февральского удара привело к тому, что объект фактически утратил ключевые элементы защиты, на которых ранее базировались планы демонтажа и удаления радиоактивных остатков. В результате график работ уже замедлен, а некоторые операции приходится полностью останавливать.