Любые работы в текущих условиях могут быть сопряжены с повышенными рисками (архивное фото).
Повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС создают угрозу продолжению работ по выводу станции из эксплуатации и со временем могут привести к ухудшению радиационной обстановки. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет. Это означает, что со временем ситуация может ухудшаться», — предупредил Гросси в интервью РИА Новости. Любые работы в текущих условиях могут быть сопряжены с повышенными рисками. По словам главы Агентства, разрушение части защитного укрытия после февральского удара привело к тому, что объект фактически утратил ключевые элементы защиты, на которых ранее базировались планы демонтажа и удаления радиоактивных остатков. В результате график работ уже замедлен, а некоторые операции приходится полностью останавливать.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара утратил свои ключевые функции по обеспечению безопасности. В первый день проведения Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен удар беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции. Специалисты МАГАТЭ подтвердили факт взрыва на новом саркофаге четвертого реактора станции, который выполняет функции его защиты. Взрыв, последовавший за ударом дрона, вызвал пожар.
Украина попыталась обвинить Россию в ударе по ЧАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об обвинениях Владимира Зеленского, заявил, что в украинской столице, по всей вероятности, есть силы, которые будут стремиться любыми способами помешать началу переговорного процесса. «Безусловно, в структурах киевского режима найдутся те, кто и далее будет выступать против любых попыток инициировать переговорный процесс. Очевидно, эти люди будут предпринимать максимум усилий, чтобы сорвать такие попытки», — подчеркнул Песков.