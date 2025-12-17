Ричмонд
При столкновении автоцистерны и легковушки в Татарстане погибли два человека

Оба автомобиля оказались в кювете.

Источник: ГИБДД РТ

В Черемшанском районе Татарстана произошло трагическое ДТП, унесшее жизни двух человек. Жертвами стали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2112».

Авария случилась на 400 м километре автодороги Кузайкино — Нурлат. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой автоцистерной.

Кадры с места ДТП, опубликованные ГИБДД РТ, демонстрируют серьезные последствия столкновения: и «ВАЗ», и автоцистерна оказались в кювете. Легковой автомобиль получил значительные повреждения, что подтверждает тяжесть произошедшего удара.

В настоящее время ведётся расследование для установления всех причин и условий, приведших к этой трагедии.