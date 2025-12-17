Бухгалтер из ХМАО получила срок за многомиллионную растрату

Следствие установило, что факт хищения был выявлен при внеплановой инвентаризации. Женщина признала вину, пояснив, что на преступление ее толкнули финансовые трудности в семье. Она использовала свой служебный доступ к ключу от сейфа. Суд признал ее виновной по статье «Присвоение и растрата» и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраст.