Бухгалтер из ХМАО получила срок за многомиллионную растрату

Бухгалтер за два года вытащила из сейфа почти 7 млн рублей.
В Нефтеюганске вынесен обвинительный приговор бухгалтеру, которая в течение нескольких лет похищала деньги у своей компании. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы, однако отсрочил его исполнение. Об этом сообщили URA.RU в следственном отделе ОМВД России по Нефтеюганску.
«В период с 2022 по 2024 год обвиняемая, занимая должность бухгалтера-кассира одного из обществ с ограниченной ответственностью, систематически похищала денежные средства из сейфа, расположенного в ее рабочем кабинете. Общая сумма причиненного ущерба составила более 6 миллионов 700 тысяч рублей», — сообщили в следственном отделе ОМВД России по Нефтеюганску.
Следствие установило, что факт хищения был выявлен при внеплановой инвентаризации. Женщина признала вину, пояснив, что на преступление ее толкнули финансовые трудности в семье. Она использовала свой служебный доступ к ключу от сейфа. Суд признал ее виновной по статье «Присвоение и растрата» и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраст.