Во Владимире задержали трёх мужчин за похищение человека и вымогательство

По информации ведомства, в полицию обратилась жительница Владимира, которая рассказала, что её 44-летнего знакомого насильно увезли несколько незнакомых мужчин на Toyota RAV4. Стража правопорядка выяснили, что подозреваемые 56-летний гражданин Владимира и двое москвичей 46 и 55 лет находятся в Московской области. Ещё один участник группы, 53-летний мужчина, пока находится в розыске.