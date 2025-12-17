Во Владимире задержали трёх мужчин за похищение человека и вымогательство

Полиция Владимирской области задержала троих подозреваемых в вымогательстве недвижимости и 70 млн рублей, а также похищении человека. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
По информации ведомства, в полицию обратилась жительница Владимира, которая рассказала, что её 44-летнего знакомого насильно увезли несколько незнакомых мужчин на Toyota RAV4. Стража правопорядка выяснили, что подозреваемые 56-летний гражданин Владимира и двое москвичей 46 и 55 лет находятся в Московской области. Ещё один участник группы, 53-летний мужчина, пока находится в розыске.
Задержанные признались в совершении преступления. Выяснилось, что они планировали таким образом решить финансовые проблемы одного из своих участников, который задолжал похищенному значительную сумму.
Сообщники вывезли пострадавшего в Суздальский район, где под угрозой применения насилия потребовали от него подписать договоры купли-продажи его квартиры и частного дома, а также написать долговые расписки на 70 млн рублей.
Сейчас на них возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении человека. Всего трое заключены под стражу. Четвёртого подозреваемого ищут.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны семь человек по подозрению в похищении людей, разбойных нападениях, вымогательствах и самоуправстве.