Власти Ямала раскрыли неожиданную статистику главных жертв мошенников

Жертвами мошеннических схем в ЯНАО в ноябре стали 60 человек. Главными жертвами неожиданно стали миллениалы в возрасте от 30 до 40 лет — именно они чаще всех расставались с деньгами в пользу преступников. За месяц ямальцы отдали мошенникам 17 миллионов рублей, сообщил telegram-канал департамента региональной безопасности.