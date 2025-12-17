Власти Ямала раскрыли неожиданную статистику главных жертв мошенников

В топ жертв мошенников на Ямале попали миллениалы и зумеры.
Жертвами мошеннических схем в ЯНАО в ноябре стали 60 человек. Главными жертвами неожиданно стали миллениалы в возрасте от 30 до 40 лет — именно они чаще всех расставались с деньгами в пользу преступников. За месяц ямальцы отдали мошенникам 17 миллионов рублей, сообщил telegram-канал департамента региональной безопасности.
«Бумеры [от 60 до 80 лет, прим. URA.RU] пострадали лишь в пяти случаях, большинство обманутых — люди от 30 до 40 лет. Еще 12 обманутых — вообще зумеры от 18 до 26 лет», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО перевел фейковому автодилеру более миллиона рублей. Мошенник обещал помочь приобрести новое авто на выгодных условиях.