В Бурятии возбудили дело после гибели людей от отравления угарным газом

«Проверкой установлено, что поставляемая в жилой дом многодетной семьи в СНТ “Черемушки” электроэнергия является единственным способом отопления жилых помещений. Отключение электроэнергии поставило под угрозу жизнь и здоровье проживающих в доме девяти граждан, в том числе семи детей», — подчеркнула прокуратура в своём Telegram-канале.