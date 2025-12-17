В Бурятии возбудили дело после гибели людей от отравления угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек, включая ребёнка, в результате отравления угарным газом в частном доме в Бурятии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации республиканского управления СК РФ, происшествие произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки» в Улан-Удэ. 14 декабря были найдены тела супругов и их ребёнка.
Дом, в котором погибли люди, отапливался электрокотлом. В связи с неоплаченными счетами электричество было отключено, из-за чего многодетная семья использовала для обогрева дизельный генератор.
«Проверкой установлено, что поставляемая в жилой дом многодетной семьи в СНТ “Черемушки” электроэнергия является единственным способом отопления жилых помещений. Отключение электроэнергии поставило под угрозу жизнь и здоровье проживающих в доме девяти граждан, в том числе семи детей», — подчеркнула прокуратура в своём Telegram-канале.
По делу, возбужденному по части 2 статьи 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека), была задержана начальник отделения местной энергетической компании. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, 12 декабря сообщалось, что в селе Кюльтепе в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики по меньшей мере 23 человека отравились угарным газом во время поминок. Всех пострадавших доставили в больницу. Пациентов выписали после оказания необходимой медицинской помощи.
В ночь с 13 на 14 декабря в посёлке Дубна в Тульской области от отравления угарным газом погибла супружеская пара. Тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины находились в квартире.