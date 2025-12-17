В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

Ранее в МВД России предупреждали о распространении поддельных документов, которые телефонные мошенники используют для создания видимости законной деятельности. В ведомстве отмечали, что такие бумаги применяются кол-центрами для «легализации» действий курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан. В частности, в схемах фигурирует термин «досудебная бухгалтерская экспертиза», который не существует в правовом поле РФ. В МВД напоминали, что любые подобные «экспертизы», оформленные вне установленной законом процедуры, не имеют юридической силы.