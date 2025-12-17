Ричмонд
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

В Татарстане мошенники начали рассылать сообщения в Telegram от имени жилинспекции, пугая «нарушениями» и требуя коды и личные данные.

Источник: Аргументы и факты

В МВД России сообщили о выявлении новой схемы мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как уточнили в официальном Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, случаи зафиксированы в Татарстане.

По данным ведомства, злоумышленники в мессенджере Telegram выдают себя за сотрудников жилищной инспекции. В сообщениях гражданам перечисляют якобы выявленные нарушения — проблемы с газом или водоснабжением, неисправности систем пожарной безопасности, незаконную перепланировку или «неактуальные данные о регистрации». После этого мошенники направляют ссылку и требуют ввести код или предоставить персональные данные.

В МВД подчеркнули, что государственные и муниципальные органы никогда не запрашивают через мессенджеры коды, персональные данные и не рассылают ссылки. Любые угрозы — отключение воды, штрафы или иные санкции — в сочетании с требованиями передать данные являются признаком мошенничества.

Ранее в МВД России предупреждали о распространении поддельных документов, которые телефонные мошенники используют для создания видимости законной деятельности. В ведомстве отмечали, что такие бумаги применяются кол-центрами для «легализации» действий курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан. В частности, в схемах фигурирует термин «досудебная бухгалтерская экспертиза», который не существует в правовом поле РФ. В МВД напоминали, что любые подобные «экспертизы», оформленные вне установленной законом процедуры, не имеют юридической силы.