Курганец проиграл спор полиции после отказа в учете угнанной в Москве иномарки

Полиция забрала у шадринца Mazda, которую угнали в Москве.
Жителю Шадринска (Курганская область) суд отказал в иске к местному отделению полиции. Мужчина пытался зарегистрировать автомобиль Mazda 6, который купил в Екатеринбурге. Оказалось, что машина была в угоне и номера перебиты. Несмотря на отсутствие претензий со стороны бывшего владельца, полиция отказала покупателю в регистрации и забрала авто на спецстоянку. Суд признал действия ведомства законными. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы правозащиты.
«Мужчина обратился в суд с иском к отделению ГАИ МО МВД России “Шадринский” о признании добросовестным приобретателем, возложении обязанности вернуть и поставить на учет автомобиль. Бывшая хозяйка иномарки из Москвы не возражала, поскольку получила от страховой компенсацию еще в 2012 году», — рассказали источники. Суд отказал, потому что автомобиль был задержан в качестве вещественного доказательства.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Шадринец указал, что купил в апреле 2024 года в Екатеринбурге автомобиль Mazda 6 за 883 тысячи рублей. Прежний владелец находился в Тюмени. Мужчина приобрел иномарку через представителя, передал деньги, проверил по базам и попытался зарегистрировать в ГАИ. В ведомстве ему отказали из-за подозрений в изменении номеров. Экспертиза подтвердила подделку VIN, номеров двигателя и кузова; машина оказалась в розыске с 2012 года. Была найдена потерпевшая, у которой угнали машину. Женщина не возражала против регистрации на нового собственника, поскольку получила страховку после угона.
Мнение бывшего владельца не сыграло существенной роли — автомобиль выбыл из ее имущества после выплаты. Представители полиции в суде возражала против постановки на учет и возврата авто. «Спорный автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу, изменение идентификационного номера, номера двигателя автомобиля препятствует его допуску к эксплуатации и участию в дорожном движении», — принял решение суд и отказал шадринцу в удовлетворении иска.