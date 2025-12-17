Курганец проиграл спор полиции после отказа в учете угнанной в Москве иномарки

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Шадринец указал, что купил в апреле 2024 года в Екатеринбурге автомобиль Mazda 6 за 883 тысячи рублей. Прежний владелец находился в Тюмени. Мужчина приобрел иномарку через представителя, передал деньги, проверил по базам и попытался зарегистрировать в ГАИ. В ведомстве ему отказали из-за подозрений в изменении номеров. Экспертиза подтвердила подделку VIN, номеров двигателя и кузова; машина оказалась в розыске с 2012 года. Была найдена потерпевшая, у которой угнали машину. Женщина не возражала против регистрации на нового собственника, поскольку получила страховку после угона.