В Пермском крае по «схеме Долиной» за год продали 4 квартиры

Всего в России за год по этой схеме продано 157 квартир.
В Пермском крае в 2025 году зафиксированы четыре эпизода продажи квартир по так называемой «схеме Долиной». Речь идет о дистанционном завладении правами собственности на жилье либо обмане граждан с использованием телефонных мошенничеств.
«За 2024 год аналогичным способом по всей стране было реализовано не менее 157 квартир в 15 регионах. Статистику приводит Следственный департамент МВД России», — об этом пишет «Рифей».
Название «схема Долиной» закрепилось после широко обсуждаемого случая с певицей Ларисой Долиной. Под воздействием злоумышленников она продала принадлежащую ей московскую квартиру за 112 млн рублей, а затем пыталась оспорить сделку в суде. Этот случай спровоцировал целую серию похожих судебных разбирательств с участием пенсионеров, которые, находясь под воздействием мошенников и не отдавая отчета своим действиям, отчуждали свое жилье. Сейчас они требуют вернуть им право собственности на проданные квартиры.