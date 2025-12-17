В Пермском крае по «схеме Долиной» за год продали 4 квартиры

Название «схема Долиной» закрепилось после широко обсуждаемого случая с певицей Ларисой Долиной. Под воздействием злоумышленников она продала принадлежащую ей московскую квартиру за 112 млн рублей, а затем пыталась оспорить сделку в суде. Этот случай спровоцировал целую серию похожих судебных разбирательств с участием пенсионеров, которые, находясь под воздействием мошенников и не отдавая отчета своим действиям, отчуждали свое жилье. Сейчас они требуют вернуть им право собственности на проданные квартиры.