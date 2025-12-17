Человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале дептранса.
Ранее, 8 декабря, пассажир упал на пути на одной из станций Большой кольцевой линии метро. Из-за этого интервалы движения поездов против часовой стрелки также были временно увеличены.
Спасатель и эксперт по выживанию Эдуард Халилов посоветовал не стоять на краю платформы метро и следить, кто находится за спиной, чтобы избежать падения на рельсы.