Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса заработали после отражения воздушной атаки

Во время действия ограничений один самолёт, летевший в Грозный, был направлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасного выполнения рейсов. Теперь авиакомпании могут выполнять рейсы без ограничений.
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 дрона ВСУ над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбили над территорией Краснодарского края, ещё 22 БПЛА — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, по восемь дронов — над Саратовской областью, акваториями Азовского и Чёрного морей.
