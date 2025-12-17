Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса заработали после отражения воздушной атаки

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Ранее ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

Во время действия ограничений один самолёт, летевший в Грозный, был направлен на запасной аэродром. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для безопасного выполнения рейсов. Теперь авиакомпании могут выполнять рейсы без ограничений.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 94 дрона ВСУ над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбили над территорией Краснодарского края, ещё 22 БПЛА — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, по восемь дронов — над Саратовской областью, акваториями Азовского и Чёрного морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше