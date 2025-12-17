Жителя Ангарска оштрафовали на 100 тысяч за уклонение от армии

— Следствие установило, что мужчина встал на воинский учет в 2017 году. В мае-июне 2025 года, получив повестки, он несколько раз без уважительных причин не являлся на медицинское освидетельствование в призывную комиссию, что необходимо для отправки в армию, — рассказывают в пресс-службе ведомства.