Жителя Ангарска оштрафовали на 100 тысяч за уклонение от армии

Получив повестки, мужчина несколько раз не являлся на медицинское освидетельствование в призывную комиссию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске осудили 25-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР региона.

— Следствие установило, что мужчина встал на воинский учет в 2017 году. В мае-июне 2025 года, получив повестки, он несколько раз без уважительных причин не являлся на медицинское освидетельствование в призывную комиссию, что необходимо для отправки в армию, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

