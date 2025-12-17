Разбила стекло и выпрыгнула из окна: Неадекватная петербурженка разгромила автобус молотком

— По информации следствия, пассажирка, находясь в неадекватном состоянии, воспользовалась аварийным молотком, закрепленным в автобусе, и разбила боковое стекло. После остановки она выпрыгнула через окно и скрылась. В результате инцидента никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.