Разбила стекло и выпрыгнула из окна: Неадекватная петербурженка разгромила автобус молотком

Полиция Петербурга задержала женщину, разгромившую автобус молотком.

Источник: Комсомольская правда

13 декабря в полицию заявил водитель автобуса маршрутом № 103. Он пожаловался на дебоширку, которая разгромила салон, когда общественный транспорт ехал по бульвару Новаторов. Спустя пару дней подозреваемую задержали. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— По информации следствия, пассажирка, находясь в неадекватном состоянии, воспользовалась аварийным молотком, закрепленным в автобусе, и разбила боковое стекло. После остановки она выпрыгнула через окно и скрылась. В результате инцидента никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.

Добавим, сумма причиненного ущерба превысила 14 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 30-летняя жительница Московской области, проживающая в Петербурге. Выяснилось, что в тот день она была пьяна.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по первой части статьи 214 УК РФ («Вандализм»). На время разбирательства ей запретили покидать пределы Петербурга.