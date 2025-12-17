Разбила стекло и выпрыгнула из окна: Неадекватная петербурженка разгромила автобус молотком

13 декабря в полицию заявил водитель автобуса маршрутом № 103. Он пожаловался на дебоширку, которая разгромила салон, когда общественный транспорт ехал по бульвару Новаторов. Спустя пару дней подозреваемую задержали. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— По информации следствия, пассажирка, находясь в неадекватном состоянии, воспользовалась аварийным молотком, закрепленным в автобусе, и разбила боковое стекло. После остановки она выпрыгнула через окно и скрылась. В результате инцидента никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.
Добавим, сумма причиненного ущерба превысила 14 тысяч рублей. Подозреваемой оказалась 30-летняя жительница Московской области, проживающая в Петербурге. Выяснилось, что в тот день она была пьяна.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по первой части статьи 214 УК РФ («Вандализм»). На время разбирательства ей запретили покидать пределы Петербурга.